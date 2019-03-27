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Общество

Порядка 900 призывников из Псковской области отправятся в армию во время весеннего призыва

Порядка 900 призывников из Псковской области отправятся в армию во время весеннего призыва, сообщил на пресс-конференции 27 марта военный комиссар региона Михаил Башлыков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам военкома, комиссариат полностью готов к началу призыва, который начнется с 1 апреля, и укомплектован необходимыми для новобранцев вещами: имущество, форма, питание. Каждый молодой человек получит не только сумку для вещей, но и несессеры с предметами гигиены первой необходимости (всего порядка 40 наименований). Кормить призывников будут в столовой 76-й десантно-штурмовой дивизии. Небольшой буфет работает и непосредственно на сборном пункте. В случае отправки за пределы региона каждый новобранец получит продовольственный паёк, также питание будет производиться в вагонах-ресторанах.

«На период отправки выдаётся персональная карта призывника, которая содержит 56 параметров: Ф.И.О., год рождения, род, рост, вес и другие, а также банковская карта для перечисления денежного довольствия», – рассказал военный комиссар.

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