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Экономика

В России торговые сети могут обязать принимать пустые бутылки у граждан

В России возможно возобновлении практики сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития поручено проработать вопрос об обязательном приеме торговыми сетями полимерной и стеклянной тары, сообщают Известия. Такое поручение дал министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Правительству рекомендовано представить предложения в Госдуму до 15 июня. Инициативу об обязании торговых сетей принимать тару выдвинула «Справедливая Россия».

По словам замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов пояснил, что высокий объем мусора стал экологической проблемой №1. По его словам, мировая практика показывает, что стекло, пластик и бумагу следует утилизировать. На вторичную переработку можно отправлять до 80% мусора. Мотивации граждан к таких сбору отходов могут послужить материальные механизмы поощрения.

Парламентарий отметил, что обязывающий ритейлеров принимать бутылки законопроект уже подготовлен. По его словам, стоимость в России одной бутылки может составить 5–7 рублей. Он выразил пожелание, чтобы торговые сети решали вопрос путем уменьшения своих прибылей.

Решением вопроса сбора упаковки для ее передачи во вторичную переработку уже занимаются торговые сети — члены АКОРТ. По словам председателя президиума ассоциации Сергея Белякова, отдельные пилотные проекты могут пройти уже в этом году.

 

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