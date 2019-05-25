В 2021 году в России отменят требования к бизнесу времён СССР

09:03, 28 мая 2019, ПАИ

В 2021 году правительство намерено отменить действие требований к бизнесу, принятых в советские времена. Об этом говорится в проекте «дорожной карты» по регуляторной гильотине, сообщает газета «Известия».

Соответствующие проекты постановлений могут быть подготовлены уже в этом году. В Советском Союзе работало много государственных предприятий сферы услуг — общепита, парикмахерских, для которых разрабатывались требования, действующие до сих пор. Однако многие из них только вредят современным предпринимателям.

Замминистра экономического развития Савва Шипов отметил, что невозможно посчитать, сколько всего в России требований к бизнесу, но количество нормативно-правовых актов, которые их устанавливают, превышает 9 тысяч.

Еще со времен СССР сохраняется требование о том, сколько полосок должно быть на батоне. При этом полезные требования к предпринимателям, принятые в СССР, сохранят и объединят в новом нормативно-правовом акте.