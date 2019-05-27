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Политика

Активисты «Единой России» проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к школам в Пскове

Этим летом во время школьных каникул активисты «Единой России» в рамках проекта «Дорога к школе» проверят безопасность маршрутов до образовательных учреждений, а нарушения передадут в Министерство транспорта России и главам регионов, заявил координатор партийного проекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам Владимира Афонского, для детей небезопасны как дорога, так и сквозные дворы жилых домов, поскольку по ним постоянно проезжает большое количество машин.

«Как правило, там нет даже тротуаров, поэтому большую часть пути ребята вынуждены идти по проезжей части», - считает координатор проекта.

Он также рассказал, что во время рейдов по маршрутам активисты будут выявлять опасные участки, чтобы позже их устранить: «Руководствуясь последними ГОСТами, координаторы партпроекта промониторят маршруты школьников. В ходе анкетирования и выездных мероприятий проверят наличие/отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения, необходимых для обеспечения безопасности школьников на данных маршрутах».

Владимир Афонский подчеркнул, что по итогам акции активисты разработают рекомендации по устранению нарушений. Парламентарий также добавил, что выработанные решения направят в Министерство транспорта РФ и главам регионов.

Псков также подключился к акции «Дорога к школе», сообщил региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции в городской Думе Денис Иванов.

«Мы уже начали профилактическую работу в этом направлении. В ближайшее время также пройдет совместная акция с ГИБДД, в рамках которой на асфальт будут нанесены предупреждающие надписи, привлекающие внимание горожан, призывающие смотреть по сторонам, снять наушники и взять ребенка за руку. Безопасность детей – прежде всего!», - заявил он.

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