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Политика

«Единая Россия» определила кандидатов на довыборы в собрания депутатов Великолукского и Дновского районов

Определены кандидаты от «Единой России» на дополнительные выборы в собрания депутатов Великолукского и Дновского районов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Возможность выдвинуться от партии получили победители предварительного голосования «Единой России», которое состоялось 26 мая. Так, на довыборы в Собрание депутатов Великолукского района по округу №1 пойдёт повар Русановской школы Галина Меркулова (77,54%), на довыборы в Собрание депутатов Дновского района по округу №1 - генеральный директор ООО «Эра» Александр Патрикеев (72%), по округу №2 – директор районного Центра социального обслуживания Игорь Тихомиров.

В Себежском районе лидером партийной процедуры стал педагог дополнительного образования в Сосновоборской средней школе Юрий Алексеев, он набрал 60% голосов избирателей и будет выдвинут в депутаты Собрания городского поселения «Сосновый Бор» по округу №5.

В предварительном голосовании «Единой России» могли принять участие все, кто обладает активным избирательным правом. При этом граждане имели возможность поддержать любое количество кандидатов, включенных в список.

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