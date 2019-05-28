Герман Петрушко: Взрывы и пожары на псковском заводе «Титан-Полимер» технологически невозможны

17:17, 28 мая 2019, ПАИ

«Взрывы и пожары по технологии практически невозможны. Давление в шинах велосипеда больше, чем на нашем производстве», - заявил директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания Общественной палаты Псковской области 28 мая.

Герман Петрушко подчеркнул, что, несмотря на всю безопасность, меры для предотвращения возгораний будут предусмотрены. «У нас будет действовать целая система противопожарных мероприятий», - пообещал он.

Завод «Титан-Полимер» по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленки будет возведён в особой экономической зоне «Моглино». Инвестор планирует вложить в производство почти 14 млн рублей. На предприятии будут открыты 500 рабочих мест, ещё полторы тысячи мест откроются на смежных предприятиях. Средняя зарплата на заводе планируется в размере 35 тыс. рублей.