Почти полтора миллиона рублей потратят в Пскове на борьбу с борщевиком

13:49, 29 мая 2019, ПАИ

960 тысяч рублей потратят в Пскове из бюджета города на борьбу с борщевиком в этом году, еще около 500 тысяч рублей на эти цели поступит из бюджета области. Об этом шла речь на заседании комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Представители администрации города доложили о ремонте псковских улиц, а также о выполнении гарантийных обязательств со стороны подрядчиков и анализе условий действующих контрактов для устранения недочетов при заключении очередных контрактов по содержанию автомобильных дорог на следующий год.

Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас рассказало вывозе коммунальных отходов, отметив, что в Пскове установлена 461 контейнерная площадка. В ближайшее время на принадлежащих муниципалитету землях появятся еще 14 площадок. Их установят за счет бюджета на границах частного сектора и придомовых территорий многоквартирных домов.

Также депутатам рассказали, что вторая очередь кладбища «Крестовское» должна быть готова до 1 октября 2019 года. Сейчас фирма-подрядчик проводит подготовку земельного участка, очищая её от растительности.