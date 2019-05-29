Финал Чемпионата по дворовому футболу пройдёт в Пскове 1 июня

16:52, 29 мая 2019, ПАИ

1 июня в Пскове состоятся игры финального этапа Чемпионата по дворовому футболу «Весна – 2019» на Кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщил Псковскому агентству информации организатор турнира и руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов.

Соревнования пройдут с 11:00 до 16:30 на стадионе «747». За победу поборются 18 дворовых школьных непрофессиональных команд, обыгравших соперников в муниципальном и полуфинальном (зональном) этапе.

Начало церемонии награждения и торжественного закрытия запланировано на 17:00. Призеры и победители получат грамоты, медали, кубки и ценные призы. Статуэтки вручат в четырех номинациях: «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший игрок», «Лучший вратарь».

Команда победителей в возрастной группе 2005–2006 годов поедет на финал Чемпионата России по дворовому футболу в Санкт-Петербург, который пройдёт в рамках проекта «Детский спорт» Всероссийской политической партии «Единой России».

Чемпионат по дворовому футболу «Весна – 2019» стартовал в Пскове 4 мая, в нем приняли участие 114 команд из 22 муниципалитетов региона. Игры проходят в трех возрастных группах: 2007 – 2009, 2005 – 2006 и 2001 – 2004 годы рождения.

Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализует ПРОО Военно-патриотический спортивный клуб "ШТОРМ" в рамках проекта Михаила Ведерникова «Команда2018» при поддержке регионального координатора программы «Единой России» «Детский спорт» Юрия Сорокина. На эти цели выделена субсидия администрации области.