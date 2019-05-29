Водитель автобуса в Санкт-Петербурге избил «зайца»

17:28, 29 мая 2019, ПАИ

Водитель автобуса в Санкт-Петербурге избил «зайца», сообщает «Фонтанка». О потасовке школьников с водителем в своем «Инстаграме» рассказала одна из участниц конфликта. Около полуночи 24 мая она вместе с молодым человеком ехала по маршруту №123. Юноша забыл карточку и попросил кондуктора разрешить ему проехать несколько остановок, однако кондуктор просьбу решил не исполнять и попросил остановить автобус. Когда молодые люди выходили, на них, якобы, накинулся один из пассажиров, потом к драке водитель автобуса.

«Я думала, что за неоплаченный проезд полагается штраф 500 рублей, однако правила изменились ... теперь ты получаешь по голове удары», — рассказала девушка.

При этом пресс-служба «Пассажиравтотранса» комментирует ситуацию по-другому. По мнению перевозчика, компания из пяти подростков вела себя невежливо, за билеты заплатили только двое. «Между молодым человеком из компании и другим пассажиром произошел конфликт. Кондуктор предупредила водителя о том, что в салоне происходит нештатная ситуация. После остановки автобуса компания и пассажир вышли из салона. После того как водитель вышел из кабины, чтобы убедиться в том, что нарушители покинули транспорт, молодой человек ударил его, началась потасовка», — рассказали в пресс-службе.