В Госдуму внесён законопроект об ответственности за самострой

23:01, 29 мая 2019, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий ответственность за самовольное строительство, говорится на сайте правительства. «Законопроектом предлагается уточнить положения ч. 1 ст. 9.5 Кодекса об административных правонарушениях, распространив ее санкции на строительство и реконструкцию, которые приводят к нарушению установленных предельных параметров»,— говорится в сообщении.

Ранее ответственность за самострой распространялась только на строительство и реконструкцию без соответствующего разрешения. Законопроект внесли в редакции Минстроя, который исключил из него санкции за неисполнение решения суда или органа местного самоуправления о сносе самостроя. Проект поправок одобрили на заседании правительства 23 мая.

В августе 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с самостроем. В законе было дано определение самовольным постройкам, а также конкретизированы основания для их сноса. Теперь незаконной может быть признана любая постройка, нарушающая правила, установленные на момент начала ее строительства.