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Жительница Псковской области сняла «порчу» с пенсионерки в Забайкалье и получила условный срок

Жительница Псковской области сняла «порчу» с пенсионерки в Забайкалье и получила условный срок, сообщает Чита.ру.

Под предлогом снятия порчи мошенница обокрала пожилую женщину, лишив ее 190 тысяч рублей.

Произошло это 9 мая, когда «колдунья» оказалась дома у 69-летней пенсионерки и заявила, что ощущает «сильнейший сглаз». Для избавления от него потребовалось провести обряд за деньги. Хозяйка принесла обманщице свои сбережения – 257 тысяч рублей, которые мошенница разделила. Часть суммы забрала себе, остальные деньги велела спрятать в кошелек и не открывать его три дня.

После этого злоумышленница скрылась и попыталась улететь из Читы, но ее задержала полиция.

Псковичка призналась в содеянном и вернула пенсионерке украденные деньги. Воровку освободили в зале суда.

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