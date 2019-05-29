9% жителей Псковской области зарабатывали свыше 45 тысяч в месяц в прошлом году

10:28, 30 мая 2019, ПАИ

В 2018 году 9% жителей Псковской области имели доход свыше 45 тысяч рублей в месяц, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

Среднедушевые доходы до 10 тысяч рублей в прошлом году были у 15,3% населения области, 10 – 19 тысяч рублей зарабатывали 34,1%. Доход 19-27 тысяч рублей зафиксирован у 21% псковичей, 27-45 тысяч рублей – у 20,6%.

Прожиточный минимум для населения Псковской области в 2018 году составлял 10 тыс. 586 рублей в месяц, в 2017 году – 10 тыс. 545 рублей.

По предварительным данным, 17,5% населения (111,4 тыс. человек) имели доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году – 17,9% (114,7 тыс. человек).

По итогам 2018 года на долю 10% наиболее обеспеченного населения области приходилось 26,1% общей суммы доходов жителей региона, на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,6%.