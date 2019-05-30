Почти 44 млрд рублей составил оборот торговых сетей в Псковской области в 2018 году

18:09, 30 мая 2019, ПАИ

43,7 млрд рублей составил оборот торговых сетей в Псковской области по итогам 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

Эта сумма составляет 39% от общего оборота розничной торговли области. В 2017 году оборот сетей зафиксирован на уровне 41,4 млрд рублей. «Торговые сети, осуществляющие деятельность на территории Псковской области, в большей мере ориентированы на продажу продовольственных товаров», - рассказали в Псковстате. В 2018 году они формировали 56,2% оборота пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, ещё 23,6% пришлось на непродовольственные товары.

«Сегодня сложно представить себе современную розничную торговлю без сетевых структур. За последние годы они качественно изменили облик потребительского рынка Псковской области. Высокие стандарты обслуживания, приемлемость цен, широкий ассортимент товаров, системы скидок для покупателей позволяют розничным торговым сетям конкурировать с оптово-розничными рынками и магазинами традиционных форматов», - уверены в Псковстате.