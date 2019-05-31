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Общество

ЕГЭ по обществознанию в Псковской области прошло без нарушений

Единый государственный экзамен по обществознанию – самому массовому по выбору предмету для итоговой аттестации – прошел в Псковской области без нарушений 30 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного комитета по образованию, этот предмет выбрали 3 тысячи 467 учащихся 9-х классов.

Экзамен состоял из двух частей, включающих в себя 31 задание. В первой части было 25 заданий с кратким ответом, во второй части - 6 заданий с развёрнутым ответом, связанных с анализом предложенного текстового фрагмента. На выполнение работы отводилось 3 часа.

За порядком на экзамене наблюдали 516 общественных наблюдателей. Результаты ЕГЭ по обществознанию объявят не позднее 11 июня.

27 мая в Псковской области начался основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Его будут сдавать более 3,2 тыс. человек. 

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