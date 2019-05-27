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Общество

ЕГЭ по обществознанию наиболее популярен у псковских школьников

Единый государственный экзамен по обществознанию наиболее популярен у школьников Псковской области. Об сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя областного комитета по образованию Александра Седунова. Экзамен по этой дисциплине выбрали около 1,6 тыс. учеников.

На втором месте по популярности – биология (выбрали около 750 учащихся), а на третьем – физика (выбрали 670 выпускников). Александр Седунов рассказал, что итоговый экзамен в регионе прошел в спокойном и штатном режиме, а пункты проведения ЕГЭ к сдаче были полностью готовы.

27 мая в Псковской области начался основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первый экзамен по географии написали более 60 выпускников, а по литературе – около 180 человек.

В этом году ЕГЭ в Псковской области будут сдавать более 3,2 тыс. человек. Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля.

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