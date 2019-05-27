Более 3 тысяч выпускников Псковской области сдают ЕГЭ в этом году

15:32, 27 мая 2019, ПАИ

В этом году в Псковской области Единый государственный экзамен сдают более 3 тысяч 200 выпускников. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе пресс-конференции 27 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Седунова, сегодня уже состоялся экзамен по географии и литературе. Их написали 230 и 91 человек соответственно. 29 мая пройдет первый массовый экзамен - по русскому языку, 3 июня - по математике. Процедура сдачи ЕГЭ закончится в резервный день - 1 июля. Александр Седунов заверил, что все экзамены прошли сегодня в плановом режиме.

Председатель комитета по образованию Псковской области также рассказал, что в регионе всего действует 36 пунктов проведения экзамена (ППЭ) и эта цифра не меняется уже на протяжении 7 лет. Александр Седунов считает, что такого количества ППЭ достаточно. Он также отметил, что все уже адаптировались к нововведениям процедуры сдачи экзамена, в том числе - привыкли и к видеонаблюдению. За ходом экзамена можно наблюдать на портале смотриегэ.рф.

Александр Седунов рассказал, что в этом году в большинстве пунктах проведения экзамена Псковской области существенно обновились и камеры, и серверы. В полную силу работает ситуационный центр по итоговой государственной аттестации, в котором трудятся общественные наблюдатели.

«ЕГЭ — это объективная процедура, которая даёт возможность нашим детям поступать в ведущие вузы, на интересующие их образовательные программы. Это важно», - заключил Александр Седунов.