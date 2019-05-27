Российские школьники приступили к сдаче ЕГЭ

09:08, 27 мая 2019, ПАИ

Российские школьники приступили к сдаче ЕГЭ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Рособрнадзора, основной период единого государственного экзамена открывают география и литература.

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 54 тысячи человек, из них 52 тысячи – выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 1766 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе – 32 балла.

Экзамен по географии выбрали порядка 24 тысяч человек, в том числе около 22,5 тысячи выпускников текущего года, экзамен пройдет в 1523 ППЭ.

Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов.

Свои результаты участники ЕГЭ по географии и литературе узнают не позднее 11 июня.