1,7 млн потратят на благоустройство двора в псковской Черёхе
Благоустройство дворовой территории у дома 145 в деревне Череха запланировано в Псковском районе. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 732 тыс. 854 рубля. Источник финансирования – районный бюджет.
Техническим заданием предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, покрытия автостоянок, установка бортового камня.
Проведение аукциона запланировано на 13 июня.
Срок оказания услуг - 45 дней.