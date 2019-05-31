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Экономика

1,7 млн потратят на благоустройство двора в псковской Черёхе

Благоустройство дворовой территории у дома 145 в деревне Череха запланировано в Псковском районе. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 732 тыс. 854 рубля. Источник финансирования – районный бюджет.

Техническим заданием предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, покрытия автостоянок, установка бортового камня.

Проведение аукциона запланировано на 13 июня.

Срок оказания услуг - 45 дней.

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