Деревьев на полмиллиона рублей вырубили в Псковском районе под видом расчистки земель

16:21, 31 мая 2019, ПАИ

В Псковском районе в Карамышевском участковом лесничестве в сельхозкооперативе «Загорье» под видом расчистки земель сельскохозяйственного назначения совершена незаконная вырубка 10 сосен, двух елей, 48 берёз и 15 осин на землях государственного лесного фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковской природоохранной межрайонной прокуратурой.

Законных оснований для рубки деревьев на землях лесного фонда у СХПК «Загорье» не имелось, утверждают в прокуратуре. В результате был причинен ущерб на общую сумму 454 тысячи 647 рублей.

Выявленные нарушения послужили основанием для обращения псковского природоохранного межрайонного прокурора в Псковский районный суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации о взыскании с СХПК «Загорье» причиненного лесному фонду ущерба. Решением Псковского районного суда Псковской области исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу.