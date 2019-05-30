0
13:53
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
16:07
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
09:43
Доверенность на «захват»?
15:12
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
13:50
Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
10:44
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
21:22
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
Еще новости
Происшествия

Деревьев на полмиллиона рублей вырубили в Псковском районе под видом расчистки земель

В Псковском районе в Карамышевском участковом лесничестве в сельхозкооперативе «Загорье» под видом расчистки земель сельскохозяйственного назначения совершена незаконная вырубка 10 сосен, двух елей, 48 берёз и 15 осин на землях государственного лесного фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковской природоохранной межрайонной прокуратурой.

Законных оснований для рубки деревьев на землях лесного фонда у СХПК «Загорье» не имелось, утверждают в прокуратуре. В результате был причинен ущерб на общую сумму 454 тысячи 647 рублей.

Выявленные нарушения послужили основанием для обращения псковского природоохранного межрайонного прокурора в Псковский районный суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации о взыскании с СХПК «Загорье» причиненного лесному фонду ущерба. Решением Псковского районного суда Псковской области исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
30 мая 2019
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
29 мая 2019
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
27 мая 2019
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
19 мая 2019
Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
19 мая 2019
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
18 мая 2019
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
17 мая 2019
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
17 мая 2019
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы

Идет загрузка...