Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды

16:48, 31 мая 2019, ПАИ

Порхов, Великие Луки и Изборск вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

В этом году на реализацию региональных проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях из федерального бюджета было выделено 5 млрд рублей. Сергей Грахов отметил, что в конкурсе приняли участие порядка 330 городов, из которых выбрали 80 победителей. Псковская область подавала 5 заявок, три из которых выиграли.

Члены конкурсной комиссии отметили проект «Новый общественный центр для жителей древнего Изборска», который предполагает благоустройство общественной территории возле Изборской школы; проект «На берегу истории» по реконструкции набережной реки Шелонь и прилегающей территории в Порхове; проект из Великих Лук «Парк Петровский», предусматривающий благоустройство рекреационной зоны возле городской земляной крепости.

Председатель комитета по ЖКХ уточнил, что вместе со статуэтками конкурса Псковская область получает 162 млн на благоустройство общественных территорий, которые были определены по результатам голосования и обсуждения с жителями и прошли экспертные советы администрации области и на федеральном уровне.

«Самое сложное только начинается, поскольку сейчас необходимо разрабатывать проектно-сметную документацию, строить. Но мы полны сил, у нас хорошая команда, грамотные специалисты, и мы, соответственно, со всем этим справимся», - заявил собеседник ПАИ.

Сергей Грахов выразил надежду, что воодушевленные этим примером муниципалитеты Псковской области очень активно включатся в этот конкурс и другие проекты, которые проводятся правительством РФ. «И мы подадим еще больше заявок и еще больше наград привезём», - заключил он.

Эксперты отметили, что успех региона связан с высоким качеством подготовленных заявок и эффективной работой администрации губернатора Михаила Ведерникова с правительством России.

Сам Михаил Ведерников неоднократно говорил о том, что развитию муниципалитетов необходимо уделять повышенное внимание. По его мнению, нужно привлекать для этого не только средства местных и регионального бюджетов, но и федеральные и внебюджетные ресурсы.