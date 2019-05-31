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Экономика

Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за время санкций выросла втрое

Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое, а в долларах — почти в 1,7 раза, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитической компании FinExpertiza.

В период с 2014 по 2018 год выручка в рублях увеличилась с 517,8 млрд до 1,57 трлн, а в американской валюте с 16 до 25 млрд. Самый большой объем доходов в 2018 году экспортерам принесла продажа злаков (658,12 млрд рублей), рыбы (269,47 млрд рублей) и жиров растительного происхождения (167,96 млрд рублей).

Лучшую динамику по наращиванию доли на мировых рынках показали злаковые культуры. Россия по итогам 2017 года поднялась с девятого на второе место. Скачок экспорта продовольствия аналитики объясняют возросшей конкурентоспособностью российской продукции благодаря ослаблению рубля и позитивным эффектом от импортозамещения, позволившим производителям нарастить «массу» и более агрессивно выходить на внешние рынки.

Прогнозы экспертов не слишком благоприятные. Это связано с ожидаемым спадом цен на продовольственные товары, и увеличением цен на нефть, что укрепит курс рубля.

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