Стратегическими признана проекты в сфере туризма и АПК инвесткомиссия Псковской области

17:13, 03 июня 2019, ПАИ

Инвестиционная комиссия администрации Псковской области, заседание которой 3 июня провёл губернатор Михаил Ведерников, признала стратегическими два проекта: один – туристический, второй – в сфере АПК. Теперь инвесторы имеют право на получение государственной поддержки проектов в форме сопровождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Проект в сфере АПК намерено реализовать ОАО «Красное знамя», которое возглавляет депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов. Он предполагает строительство фермы на 1,8 тыс. фуражных коров, которая будет включать в себя три современных коровника и родильное отделение. Ферму планируется организовать в Новосокольническом районе. Как отметил Андрей Козлов, построена она будет по принципу беспривязно-боксового содержания с доением на карусельной доильной установке.

Планируемый объем инвестиций превышает 1,1 млрд рублей. Ферма, уверен директор предприятия, сможет производить свыше 14 тыс. тонн молока в год, при этом за счет создания более качественных условий содержания, племенной работы надои могут быть увеличены до 30%.

Предприятие «Красное знамя» с 2017 года является племенным заводом. Сейчас на его фермах - более 500 племенных коров и 400 голов молодняка.

Туристический проект разработало ООО «База отдыха Волынь». Он предполагает развитие этого объекта за счёт открытия более 50 новых номеров, строительства СПА-центра и обустройства современных конференц-залов. По словам генерального директора «Волыни» Виктора Кузьмина, вложить в реновацию базы планируется порядка 400 млн рублей.

Михаил Ведерников подчеркнул, что обе компании, представившие свои проекты, работают в регионе не один год и хорошо себя зарекомендовали. «Надеюсь, что их развитие с нашей поддержкой будет идти также динамично. Самое главное, чтобы при расширении вы сохранили высокое качество производимой продукции и предоставляемых услуг», — заявил губернатор.