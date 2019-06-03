0
14:31
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
09:24
Что в Псковской области делают для поддержки детей
16:48
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
13:01
Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу
23:23
Принцип Ведерникова
14:59
500 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
14:46
Михаил Ведерников: Псковская область 5 лет занимает первое место в СФЗО по приросту продукции животноводства
Еще новости
Экономика

Стратегическими признана проекты в сфере туризма и АПК инвесткомиссия Псковской области

Инвестиционная комиссия администрации Псковской области, заседание которой 3 июня провёл губернатор Михаил Ведерников, признала стратегическими два проекта: один – туристический, второй – в сфере АПК. Теперь инвесторы имеют право на получение государственной поддержки проектов в форме сопровождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Проект в сфере АПК намерено реализовать ОАО «Красное знамя», которое возглавляет депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов. Он предполагает строительство фермы на 1,8 тыс.  фуражных коров, которая будет включать в себя три современных коровника и родильное отделение. Ферму планируется организовать в Новосокольническом районе. Как отметил Андрей Козлов, построена она будет по принципу беспривязно-боксового содержания с доением на карусельной доильной установке.

Планируемый объем инвестиций превышает 1,1 млрд рублей. Ферма, уверен директор предприятия, сможет производить свыше 14 тыс. тонн молока в год, при этом за счет создания более качественных условий содержания, племенной работы надои могут быть увеличены до 30%.

Предприятие «Красное знамя» с 2017 года является племенным заводом. Сейчас на его фермах -  более 500 племенных коров и 400 голов молодняка.

Туристический проект разработало ООО «База отдыха Волынь». Он предполагает развитие этого объекта за счёт открытия более 50 новых номеров, строительства СПА-центра и обустройства современных конференц-залов. По словам генерального директора «Волыни» Виктора Кузьмина, вложить в реновацию базы планируется порядка 400 млн рублей.

Михаил Ведерников подчеркнул, что обе компании, представившие свои проекты, работают в регионе не один год и хорошо себя зарекомендовали. «Надеюсь, что их развитие с нашей поддержкой будет идти также динамично. Самое главное, чтобы при расширении вы сохранили высокое качество производимой продукции и предоставляемых услуг», — заявил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
03 июня 2019
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
31 мая 2019
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу
31 мая 2019
Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу
500 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
30 мая 2019
500 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
Михаил Ведерников: Псковская область 5 лет занимает первое место в СФЗО по приросту продукции животноводства
30 мая 2019
Михаил Ведерников: Псковская область 5 лет занимает первое место в СФЗО по приросту продукции животноводства
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
30 мая 2019
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
Ирина Богачёва: Отремонтированные в Острове участки дорог были выбраны с учётом мнения населения
29 мая 2019
Ирина Богачёва: Отремонтированные в Острове участки дорог были выбраны с учётом мнения населения
Приёмка отремонтированных улиц состоялась в Острове
29 мая 2019
Приёмка отремонтированных улиц состоялась в Острове

Идет загрузка...