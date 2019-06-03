Темпы роста доходов российских регионов превысили увеличение расходов

09:04, 04 июня 2019, ПАИ

В 2018 году темпы роста доходов российских регионов превысили увеличение расходов, снизилась долговая нагрузка. Об этом сообщается в обзоре Газпромбанка «Регионы России», пишет газета «Известия».

Прогресс достигнут благодаря увеличению поступлений от местных налогов, а не из-за поддержки бюджетов субъектов из федерального центра. Однако эксперты считают, что ближайшие годы не станут для регионов «тучными», поскольку будет необходимость в финансировании нацпроектов.

В 2018 году субъекты России заработали на 16% больше, чем годом ранее — 6,4 трлн рублей. Траты увеличились всего на 11% — до 8,1 трлн рублей. Частично их оплатили из федерального центра, но даже за вычетом этой поддержки темп роста расходов был ниже, чем доходов. В результате финансовое положение регионов улучшилось.

С дефицитом бюджета год закончили всего 15 субъектов, годом ранее их было 40.