0
14:31
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
09:24
Что в Псковской области делают для поддержки детей
16:48
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
13:01
Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу
23:23
Принцип Ведерникова
14:59
500 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
14:46
Михаил Ведерников: Псковская область 5 лет занимает первое место в СФЗО по приросту продукции животноводства
Еще новости
Экономика

Снижение инфляции отмечено в СЗФО

В Северо-Западном федеральном округе отмечено снижение инфляции. Такая тенденция наблюдалась в марте, когда инфляция составила 5%, и апреле – 4,9%.   Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

В целом по стране инфляция также замедлилась - на 0,1 процентного пункта -  до 5,2%.

Замедление инфляции зафиксировано в 7 из 10 регионов Северо-Запада, в том числе – в Псковской области. Незначительное увеличение произошло в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях. 

В Центробанке пояснили, что замедление инфляции обусловлено тем, что  процесс переноса повышения НДС в цены в основном завершился, национальная валюта с начала года укреплялась, продолжало действовать соглашение Правительства РФ с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании цен на топливо, оставался умеренным потребительский спрос.

В то же время отмечается, что на Северо-Западе цены почти на половину товаров и услуг в апреле выросли 4%, стоимость 8% товаров и услуг не изменилась.

А вот годовая продовольственная инфляция в округе по итогам апреля по сравнению с мартом не изменилась и осталась на уровне 5,5%. По сравнению с апрелем прошлого года по более низким ценам продавались картофель, свекла, яблоки, виноград, бананы. Это обусловлено и хорошим урожаем 2018 года, и удешевлением импорта в условиях укрепления рубля.

В то же время из-за удорожания зерновых в апреле ускорился рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, макароны и крупы. В ЦБЮ считают, что рост цен на эти продукты в дальнейшем прекратится в связи с благоприятными прогнозами на урожай этого года.

Непродовольственная инфляция на Северо-Западе в апреле оставалась ниже, чем продовольственная. Она составила 4,3%, что на 0,2 процентных пункта ниже мартовского показателя. Замедлился рост цен на легковые автомобили, что также связано с изменениями в НСД.  А из-за насыщения рынка снизилась стоимость отдельных видов электроники и бытовой техники. На удешевление некоторых видов лекарств повлияло укрепление рубля.

Рост цен на услуги в СЗФО в марте был 4,9%, в апреле – 4,7%. В Центробанке это связывают также с укреплением курса рубля. В первую очередь снижение инфляции отразилось на стоимости туристических путёвой за границу, в частности, во Францию, Германию, Таиланд, а туры в Испанию и Финляндию в апреле подешевели в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Внутри страны снизились цены на отдых в пансионатах, также подешевело обучение вождению легкового автомобиля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
03 июня 2019
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
31 мая 2019
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу
31 мая 2019
Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу
500 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
30 мая 2019
500 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
Михаил Ведерников: Псковская область 5 лет занимает первое место в СФЗО по приросту продукции животноводства
30 мая 2019
Михаил Ведерников: Псковская область 5 лет занимает первое место в СФЗО по приросту продукции животноводства
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
30 мая 2019
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
Ирина Богачёва: Отремонтированные в Острове участки дорог были выбраны с учётом мнения населения
29 мая 2019
Ирина Богачёва: Отремонтированные в Острове участки дорог были выбраны с учётом мнения населения
Приёмка отремонтированных улиц состоялась в Острове
29 мая 2019
Приёмка отремонтированных улиц состоялась в Острове

Идет загрузка...