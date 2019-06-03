Снижение инфляции отмечено в СЗФО

10:39, 04 июня 2019, ПАИ

В Северо-Западном федеральном округе отмечено снижение инфляции. Такая тенденция наблюдалась в марте, когда инфляция составила 5%, и апреле – 4,9%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

В целом по стране инфляция также замедлилась - на 0,1 процентного пункта - до 5,2%.

Замедление инфляции зафиксировано в 7 из 10 регионов Северо-Запада, в том числе – в Псковской области. Незначительное увеличение произошло в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях.

В Центробанке пояснили, что замедление инфляции обусловлено тем, что процесс переноса повышения НДС в цены в основном завершился, национальная валюта с начала года укреплялась, продолжало действовать соглашение Правительства РФ с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании цен на топливо, оставался умеренным потребительский спрос.

В то же время отмечается, что на Северо-Западе цены почти на половину товаров и услуг в апреле выросли 4%, стоимость 8% товаров и услуг не изменилась.

А вот годовая продовольственная инфляция в округе по итогам апреля по сравнению с мартом не изменилась и осталась на уровне 5,5%. По сравнению с апрелем прошлого года по более низким ценам продавались картофель, свекла, яблоки, виноград, бананы. Это обусловлено и хорошим урожаем 2018 года, и удешевлением импорта в условиях укрепления рубля.

В то же время из-за удорожания зерновых в апреле ускорился рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, макароны и крупы. В ЦБЮ считают, что рост цен на эти продукты в дальнейшем прекратится в связи с благоприятными прогнозами на урожай этого года.

Непродовольственная инфляция на Северо-Западе в апреле оставалась ниже, чем продовольственная. Она составила 4,3%, что на 0,2 процентных пункта ниже мартовского показателя. Замедлился рост цен на легковые автомобили, что также связано с изменениями в НСД. А из-за насыщения рынка снизилась стоимость отдельных видов электроники и бытовой техники. На удешевление некоторых видов лекарств повлияло укрепление рубля.

Рост цен на услуги в СЗФО в марте был 4,9%, в апреле – 4,7%. В Центробанке это связывают также с укреплением курса рубля. В первую очередь снижение инфляции отразилось на стоимости туристических путёвой за границу, в частности, во Францию, Германию, Таиланд, а туры в Испанию и Финляндию в апреле подешевели в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Внутри страны снизились цены на отдых в пансионатах, также подешевело обучение вождению легкового автомобиля.