Госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» утвердило правительство РФ

17:30, 04 июня 2019, ПАИ

Правительство РФ утвердило государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Общий объём финансирования госпрограммы в 2020–2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, в том числе 1 трлн рублей за счёт федерального бюджета.

Программу разработал Минсельхоз России по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%.

В рамках программы планируется реализовать ведомственные проекты, направленные на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, оказание содействие занятости сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, благоустройство.

Предусмотрены три ведомственные целевые программы: «Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий», «Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий», «Современный облик сельских территорий».