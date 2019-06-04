Ввоз 10 тысяч саженцев из Польши и Нидерландов запрещен в Псковской области

17:57, 04 июня 2019, ПАИ

На российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в пункте карантина растений «Бурачки» запрещен ввоз 10302 саженцев горшочных и декоративных растений из Польшы и Нидерландов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Посадочный материал следовал из Литвы в адрес предприятия, зарегистрированного в Москве. В ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения: на части партии горшечных растений не нашлось маркировки, а шесть саженцев перемещались без фитосанитарного сертификата.

В связи с этим растения запретили ввозить на территорию России. В отношении представителя груза возбуждено дело об административном правонарушении.