Меркурий «выловил» Краснодарскую хамсу в Псковской области

20:40, 04 июня 2019, ПАИ

В мае 2019 года на российско-латвийском участке Государственной границы РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в рамках взаимодействия с сотрудниками Псковской таможни было приостановлено движение автотранспортного средства, в котором, в соответствии с товаротранспортными документами, перевозилось 19,1 тонны мороженой хамсы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, мороженая рыба, произведённая в Краснодарском крае, следовала из Калининградской области в Великий Новгород.

По результатам мониторинга информационной системы «Меркурий» была выявлена нестандартная логистика и обоснованные подозрения в происхождении товара, контролирующими органами были приняты меры по установлению происхождения товара. Должностными лицами Псковской таможни при участии сотрудников Управления был проведён таможенный досмотр с отбором проб и образцов для проведения товароведческого исследования. Также территориальным Управлением Россельхознадзора были направлены запросы производителю о производстве товара, используемой упаковке и маркировке.

По результатам проведённой таможенной экспертизы установлено, что исследуемая проба товара является свежемороженой черноморской килькой, производителем также были предоставлены сведения об использовании иной упаковки и маркировки при производстве хамсы мороженой.

Таким образом, по результатам проведенных мероприятий выявлено несоответствие продукции сведениям о наименовании товара, заявленным в ветеринарных сопроводительных документах и указанным на маркировочных этикетках, что является нарушением требований Технических регламентов ЕАЭС и Таможенного союза: «О безопасности рыбы и рыбной продукции», «О безопасности пищевой продукции».

В соответствии с законодательством Российской Федерации вся продукция была изъята из оборота и направлена на утилизацию