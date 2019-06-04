0
20:40
Меркурий «выловил» Краснодарскую хамсу в Псковской области
14:31
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
09:24
Что в Псковской области делают для поддержки детей
16:48
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
13:01
Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу
23:23
Принцип Ведерникова
14:59
500 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
Еще новости
Экономика

Меркурий «выловил» Краснодарскую хамсу в Псковской области

В мае 2019 года на российско-латвийском участке Государственной границы РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в рамках взаимодействия с сотрудниками Псковской таможни было приостановлено движение автотранспортного средства, в котором, в соответствии с товаротранспортными документами, перевозилось 19,1 тонны мороженой хамсы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, мороженая рыба, произведённая в Краснодарском крае, следовала из Калининградской области в Великий Новгород.

По результатам мониторинга информационной системы «Меркурий» была выявлена нестандартная логистика и обоснованные подозрения в происхождении товара, контролирующими органами были приняты меры по установлению происхождения товара. Должностными лицами Псковской таможни при участии сотрудников Управления был проведён таможенный досмотр с отбором проб и образцов для проведения товароведческого исследования. Также территориальным Управлением Россельхознадзора были направлены запросы производителю о производстве товара, используемой упаковке и маркировке.

По результатам проведённой таможенной экспертизы установлено, что исследуемая проба товара является свежемороженой черноморской килькой, производителем также были предоставлены сведения об использовании иной упаковки и маркировки при производстве хамсы мороженой.

Таким образом, по результатам проведенных мероприятий выявлено несоответствие продукции сведениям о наименовании товара, заявленным в ветеринарных сопроводительных документах и указанным на маркировочных этикетках, что является нарушением требований Технических регламентов ЕАЭС и Таможенного союза: «О безопасности рыбы и рыбной продукции», «О безопасности пищевой продукции».

В соответствии с законодательством Российской Федерации вся продукция была изъята из оборота и направлена на утилизацию

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Меркурий «выловил» Краснодарскую хамсу в Псковской области
04 июня 2019
Меркурий «выловил» Краснодарскую хамсу в Псковской области
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
03 июня 2019
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
31 мая 2019
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу
31 мая 2019
Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу
500 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
30 мая 2019
500 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
Михаил Ведерников: Псковская область 5 лет занимает первое место в СФЗО по приросту продукции животноводства
30 мая 2019
Михаил Ведерников: Псковская область 5 лет занимает первое место в СФЗО по приросту продукции животноводства
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
30 мая 2019
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
Ирина Богачёва: Отремонтированные в Острове участки дорог были выбраны с учётом мнения населения
29 мая 2019
Ирина Богачёва: Отремонтированные в Острове участки дорог были выбраны с учётом мнения населения

Идет загрузка...