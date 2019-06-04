Летний отдых на курортах России оказался дороже поездки за границу

08:49, 05 июня 2019, ПАИ

Летом 2019 года стоимость гостиничных номеров на российских курортах оказалась выше, чем в отелях туристических городов зарубежья. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru. Компания проанализировала бронирования за период с 1 июня по 31 августа, сравнив данные с показателями 2018 года.

Наиболее дорогими в топ-10 наиболее востребованных российских городов оказались гостиницы в Ялте, где поселиться в отеле категории «три звезды» можно за 6,8 тыс. рублей в сутки, категории «четыре звезды» — 11 тыс. рублей. В Алуште ночь в отеле категории «три звезды» обойдется в 6 тыс. рублей, а в четырехзвездочной гостинице –– 8,7 тыс. рублей. Самые недорогие трехзвездочные гостиницы находятся в Симферополе (2,2 тыс. рублей) и Судаке (3 тыс. рублей). При таких параметрах, по подсчетам экспертов, самый дешевый тур в Алушту этим летом обойдется примерно в 44,4 тыс. рублей, аналогичный тур в Аланью будет стоить 24,9 тыс. рублей.

Генеральный директор Ostrovok.ru Феликс Шпильман отметил, высокая заполняемость российских отелей в летний сезон связана с отсутствием необходимости в визах. С этим утверждением согласились и в других компаниях. По мнению экспертов, российские отельеры используют возможность заработать, ожидая традиционно высокого спроса. В министерстве курортов Крыма заметили, что для снижения цен на полуострове нужно строить новые отели.

В пресс-службе Ростуризма не согласились с приведенными данными, так как анализ средних цен не дает полного представления о стоимости услуги.