19 тонн манго запретили ввозить в Псковскую область

16:28, 05 июня 2019, ПАИ

На российско-латвийском участке Государственной границы РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе запрещен ввоз 19 тонн манго. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, фрукты следовали автомобильным транспортом из Нидерландов в Москву.

В результате контрольно-надзорных мероприятий инспекторы управления выявили несоответствие информации о стране происхождения продукции, заявленной в реэкспортном фитосанитарном сертификате Нидерландов, фактически выявленной на маркировочных этикетках упаковок. В фитосанитарном сертификате в качестве места происхождения фруктов значилась Республика Мали, а на маркировке – Перу.