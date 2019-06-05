0
13:03
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
20:40
Меркурий «выловил» Краснодарскую хамсу в Псковской области
14:31
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
09:24
Что в Псковской области делают для поддержки детей
16:48
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
13:01
Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу
23:23
Принцип Ведерникова
Еще новости
Экономика

19 тонн манго запретили ввозить в Псковскую область

На российско-латвийском участке Государственной границы РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе запрещен ввоз 19 тонн манго. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, фрукты следовали автомобильным транспортом из Нидерландов в Москву.

В результате контрольно-надзорных мероприятий инспекторы управления выявили несоответствие информации о стране происхождения продукции, заявленной в реэкспортном фитосанитарном сертификате Нидерландов, фактически выявленной на маркировочных этикетках упаковок. В фитосанитарном сертификате в качестве места происхождения фруктов значилась Республика Мали, а на маркировке – Перу. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
05 июня 2019
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
Меркурий «выловил» Краснодарскую хамсу в Псковской области
04 июня 2019
Меркурий «выловил» Краснодарскую хамсу в Псковской области
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
03 июня 2019
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
31 мая 2019
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу
31 мая 2019
Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу
500 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
30 мая 2019
500 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
Михаил Ведерников: Псковская область 5 лет занимает первое место в СФЗО по приросту продукции животноводства
30 мая 2019
Михаил Ведерников: Псковская область 5 лет занимает первое место в СФЗО по приросту продукции животноводства
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
30 мая 2019
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован

Идет загрузка...