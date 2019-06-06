0
14:33
В Петербурге торжественно открыли международный экономический форум
13:27
Пивоваренная компания «Балтика» станет участником Ганзейских Дней в Пскове
13:07
Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области
12:03
Соглашение о строительстве в Псковской области завода по производству сжиженных газов подписано на ПМЭФ
13:03
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
20:40
Меркурий «выловил» Краснодарскую хамсу в Псковской области
14:31
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
Еще новости
Экономика

Соглашение о строительстве в Псковской области завода по производству сжиженных газов подписано на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение между администрацией Псковской области и компанией «Елме Мессер Рус» о строительстве в ОЭЗ «Моглино» завода по производству сжиженных газов. Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, член правления группы «Elme Messer Gaas» AS Игорь Берман и исполняющий обязанности генерального директора особой экономической зоны «Моглино» Олег Бедских, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковской области.

3 июня экспертный совет ОЭЗ «Моглино» поддержал проект «Елме Мессер Рус» по строительству завода для производства сжиженного кислорода, азота и аргона, а уже 6 июня компания стала резидентом особой экономической зоны. Предприятие, которое будет построено в «Моглино» станет крупнейшим среди подобных заводов в Северо-Западном федеральном округ.

По словам Михаила Ведерникова, это будет высокотехнологичное производство медицинских, промышленных и пищевых газов, которое будет отвечать всем необходимым требованиям. «Значительная часть продукции будет направляться на экспорт, поэтому запуск производства также способствует развитию международных отношений с нашими ближайшими соседями», — подчеркнул глава региона.

Игорь Берман заявил, что Псковская область не случайно выбрана в качестве площадки для строительства завода и отметил удачное географическое положение региона, льготный налогово-таможенный режим в зоне «Моглино» и постоянную помощь со стороны администрации области. По его словам, в настоящее время проводится проектирование предприятия. Сам проект планируется воплотить в жизнь в течение двух лет.

Также отмечалось, что в год завод будет производить порядка 90 тысяч тонн продукции, которую будут поставлять по регионам России, в Белоруссию и страны Евросоюза. Объем инвестиций, которые компания вложит в запуск производства, составит порядка 2 млрд рублей. С учетом смежных производств здесь появится 55 рабочих мест.

Олег Бедских заверил, что производство газов безопасно, поэтому нет оснований беспокоится об экологии. 

Компания «Елме Мессер Рус» - дочернее предприятие холдинга Elme Messer Gaas. У неё 20-летняя история с производствами в Прибалтике и торговыми точками в России, Украине, Литве и Латвии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПМЭФ - 2019
В Петербурге торжественно открыли международный экономический форум Пивоваренная компания «Балтика» станет участником Ганзейских Дней в Пскове Соглашение о строительстве в Псковской области завода по производству сжиженных газов подписано на ПМЭФ С сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» началась работа псковской делегации на ПМЭФ Проектный офис по развитию культуры и образования появится в Псковской области Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме Собственный стенд будет у Псковской области на ПМЭФ-2019
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Петербурге торжественно открыли международный экономический форум
06 июня 2019
В Петербурге торжественно открыли международный экономический форум
Пивоваренная компания «Балтика» станет участником Ганзейских Дней в Пскове
06 июня 2019
Пивоваренная компания «Балтика» станет участником Ганзейских Дней в Пскове
Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области
06 июня 2019
Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области
Соглашение о строительстве в Псковской области завода по производству сжиженных газов подписано на ПМЭФ
06 июня 2019
Соглашение о строительстве в Псковской области завода по производству сжиженных газов подписано на ПМЭФ
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
05 июня 2019
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
Меркурий «выловил» Краснодарскую хамсу в Псковской области
04 июня 2019
Меркурий «выловил» Краснодарскую хамсу в Псковской области
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
03 июня 2019
Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды
31 мая 2019
Великие Луки, Изборск и Порхов получат федеральное финансирование на создание комфортной городской среды

Идет загрузка...