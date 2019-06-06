Соглашение о строительстве в Псковской области завода по производству сжиженных газов подписано на ПМЭФ

12:03, 06 июня 2019, ПАИ

На Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение между администрацией Псковской области и компанией «Елме Мессер Рус» о строительстве в ОЭЗ «Моглино» завода по производству сжиженных газов. Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, член правления группы «Elme Messer Gaas» AS Игорь Берман и исполняющий обязанности генерального директора особой экономической зоны «Моглино» Олег Бедских, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковской области.

3 июня экспертный совет ОЭЗ «Моглино» поддержал проект «Елме Мессер Рус» по строительству завода для производства сжиженного кислорода, азота и аргона, а уже 6 июня компания стала резидентом особой экономической зоны. Предприятие, которое будет построено в «Моглино» станет крупнейшим среди подобных заводов в Северо-Западном федеральном округ.

По словам Михаила Ведерникова, это будет высокотехнологичное производство медицинских, промышленных и пищевых газов, которое будет отвечать всем необходимым требованиям. «Значительная часть продукции будет направляться на экспорт, поэтому запуск производства также способствует развитию международных отношений с нашими ближайшими соседями», — подчеркнул глава региона.

Игорь Берман заявил, что Псковская область не случайно выбрана в качестве площадки для строительства завода и отметил удачное географическое положение региона, льготный налогово-таможенный режим в зоне «Моглино» и постоянную помощь со стороны администрации области. По его словам, в настоящее время проводится проектирование предприятия. Сам проект планируется воплотить в жизнь в течение двух лет.

Также отмечалось, что в год завод будет производить порядка 90 тысяч тонн продукции, которую будут поставлять по регионам России, в Белоруссию и страны Евросоюза. Объем инвестиций, которые компания вложит в запуск производства, составит порядка 2 млрд рублей. С учетом смежных производств здесь появится 55 рабочих мест.

Олег Бедских заверил, что производство газов безопасно, поэтому нет оснований беспокоится об экологии.

Компания «Елме Мессер Рус» - дочернее предприятие холдинга Elme Messer Gaas. У неё 20-летняя история с производствами в Прибалтике и торговыми точками в России, Украине, Литве и Латвии.