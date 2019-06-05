Двух браконьеров задержали пограничники на Чудском озере

17:11, 06 июня 2019, ПАИ

Двух браконьеров задержали пограничники на Чудском озере в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Один из случаев произошел в районе деревни Подборовье. Там в грузовом прицепе автомобиля «Нива», владельцем которой является 51-летний пскович, пограничники обнаружили 128 экземпляров судака, 80 из которых не достигают в длину в 40 см, а значит имеют непромысловый размер.

Таким образом, причиненный водным биологическим ресурсам ущерб составил порядка 245 тысяч рублей. По факту браконьерства с причинением крупного ущерба возбуждено и расследуется уголовное дело.

Кроме того, Псковский городской суд признал виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ и привлёк к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей звеньевого одной из местных рыбодобывающих организаций. Мужчина нарушил правила, регламентирующие рыболовство.