0
19:45
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
11:00
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
18:13
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
11:53
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
19:30
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
13:53
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
16:07
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
Еще новости
Происшествия

Двух браконьеров задержали пограничники на Чудском озере

Двух браконьеров задержали пограничники на Чудском озере в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Один из случаев произошел в районе деревни Подборовье. Там в грузовом прицепе автомобиля «Нива», владельцем которой является 51-летний пскович, пограничники обнаружили 128 экземпляров судака, 80 из которых не достигают в длину в 40 см, а значит имеют непромысловый размер.

Таким образом, причиненный водным биологическим ресурсам ущерб составил порядка 245 тысяч рублей. По факту браконьерства с причинением крупного ущерба возбуждено и расследуется уголовное дело. 

Кроме того, Псковский городской суд признал виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ и привлёк к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей звеньевого одной из местных рыбодобывающих организаций. Мужчина нарушил правила, регламентирующие рыболовство.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
05 июня 2019
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
05 июня 2019
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
04 июня 2019
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
04 июня 2019
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
03 июня 2019
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
30 мая 2019
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
29 мая 2019
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
27 мая 2019
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус

Идет загрузка...