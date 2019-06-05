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Политика

Дату довыборов в Псковскую гордуму определят 14 июня

Предложение назначить выборы в Псковскую городскую Думу по избирательному округу № 13 на 8 сентября вынесли на сессию, которая состоится 14 июня, члены комитета гордумы по правовым вопросам и развитию местного самоуправления. Заседание комитета под председательством Эдуарда Белова прошло 6 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

В заседании приняли участие заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, депутаты Псковской городской Думы Константин Болотин, Иван Цецерский, Юлия Пожидаева и специалисты аппарата гордумы, заместитель главы администрации Александр Коновалов, и. о. заместителя главы администрации Павел Волков, а также представители структурных подразделений администрации.

На комитете также был представлен отчет о его работе за год, согласованы изменения в Устав города Пскова, которые были до этого вынесены на публичные слушания. Члены комитета рекомендовали внести изменения на сессии в Положение о комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.

Депутаты согласовали также внесение изменений в состав городских советов и комиссий, из которых исключаются ранее входившие туда по статусу представители в связи с переходом на другую работу. Решения по замене на другие кандидатуры будет принято на очередной сессии Псковской городской Думы.

Информацию о работе контрольного управления администрации города Пскова представила его начальник Наталья Симонова. Депутаты приняли информацию к сведению и отметили широкий круг задач и высокую степень ответственности, которая возложена на сотрудников управления, которые не только контролируют качество проводимых в городе работ, но и привлекают к ответственности за административные правонарушения.

Представитель управления образования администрации города Пскова представила информацию по выполнению комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и незаконного их оборота

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