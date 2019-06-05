Снизить стоимость присоединения потребителей к газовым сетям предлагают депутаты Северо-Запада

17:41, 06 июня 2019, ПАИ

Снизить стоимость присоединения потребителей к газовым сетям предлагают депутаты Северо-Запада. Речь об этом шла на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания (ПОС), делегаты конференции приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину и министру энергетики Александру Новаку по ценообразованию за технологическое присоединения граждан к газораспределительным сетям.

Председатель заксобрания Ленинградской области Сергей Бебенин заметил, что для регионов с маленькой плотностью населения газификация сельских населённых пунктов зачастую является проблемой. По его словам, граждане не готовы подключаться к уже построенным газопроводам-отводам и распределительным газопроводам. Среди основных причин такого поведения - высокая и неоднородная стоимость техприсоединения. Стоимость может отличаться для домов, которые стоят на одной улице, – таким образом в законодательстве прописаны условия для применения льготной ставки технологического присоединения.

Председатель ПАСЗР, спикер ПОС Александр Котов заметил, что проблема двойная: население хочет присоединиться к газопроводу для использования газа в бытовых целях, но не может из-за высокой стоимости этой услуги, а Газпром не газифицирует сельские населённые пункты, потому что газопроводы низкого давления не загружены из-за отсутствия потребителей. «Получается некий замкнутый круг», - констатировал Александр Котов.

Парламентарии выступают за использование принципа «единой цены» для потребителей, относящихся к категории «население». Расходы на техприсоединению предложено учитывать при определении тарифов на услуги по транспортировке газа.