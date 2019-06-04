Владимир Мединский: Псков на три головы выше каждого второго из списка ЮНЕСКО

21:07, 06 июня 2019, ПАИ

«Я вообще с трудом понимаю, каким образом Пскова и его памятников до сих пор нет в списке всемирного наследия. Древнейшая земля, уникальные памятники, фантастические абсолютно храмовые сооружения, крепости, монастыри. Не хочу никого принижать из участников списка, но, поверьте, Псков на три головы выше каждого второго из списка», - заявил министр культуры России Владимир Мединский на Петербургском экономическом форуме, комментируя ситуацию с заявкой Пскова в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Владимир Мединский подчеркнул, что список ЮНЕСКО без памятников Пскова – «глубоко неполноценный». Однако министр не прокомментировал, на какой стадии находится процесс обсуждения данного вопроса.

Ранее Владимир Мединский заявлял, что памятники Пскова должны войти в список ЮНЕСКО в 2019-2020 годах.