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Экономика

Почти 3,5 млрд рублей вложат в модернизацию энергосистемы Псковской области «Россети Северо-Запад»

О стратегическом партнерстве в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» договорились Псковская область и «Россети Северо-Запад». Соответствующее соглашение подписали глава региона Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников и Артем Пидник обсудили перспективы цифровизации электросетевого комплекса региона. В частности, речь шла о капитальных вложениях в электросетевой комплекс Псковской области, которые, согласно в утвержденной инвестиционной программе, с 2019 года по 2025 год составят 3,4 млрд рублей. На эти средства будут модернизированы 1,8 тысяч километров линий электропередачи и введены 79 МВА мощности.

В подписанном сегодня соглашении обозначены направления взаимодействия «Россети Северо-Запад» и областных властей при подготовке планов модернизации электросетевой инфраструктуры, в том числе, с применением цифровых технологий с учетом взвешенной долгосрочной тарифной политики.

Артем Пидник уверен, что достигнутые договорённости позволят повысить эффективность взаимодействия компании и региона с учетом стратегического вектора развития российской энергетической отрасли. «Мы благодарны администрации Псковской области за конструктивное сотрудничество. Энергетика — это драйвер экономики, и необходимость модернизации региональных энергосистем с применением цифровых технологий отвечает современным вызовам. Особенно важно это учитывать при формировании взвешенной долгосрочной тарифной политики, чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных сторон», — заявил Артем Пидник.

Михаил Ведерников подчеркнул, без развития и модернизации электроэнергетической отрасли невозможно обеспечить формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. Он отметил, что сотрудничество с компанией «Россети Северо-Запад» - это гарантия не только надежного электроснабжения потребителей, но и социальной стабильности и экологической безопасности.

Подписанное соглашение стало уже вторым документом, закрепляющим сотрудничество компании «Россети Северо-Запад» и Псковской области.  Ещё один совместный документ Михаил Ведерников и Артём Пидник подписали на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

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