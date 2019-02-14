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Общество

Михаил Ведерников и Артем Пидник договорились о совместном развитии электросетевого комплекса Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник договорились о модернизации и развитии инфраструктуры электроэнергетического комплекса региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, возможные направления совместной работы легли в основу соглашения о сотрудничестве, которое заключено сегодня, 14 февраля, на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Документ предусматривает внедрение цифровых сетей в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030» и долгосрочное планирование развития электросетевой инфраструктуры. В числе приоритетов совместной работы — обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, снижение потерь в сетях, реализация долгосрочной тарифной политики.

Одно из перспективных направлений модернизации сетей — цифровизация, строительство объектов по технологии «умные сети». Проект предполагает установку программно-аппаратных комплексов, включающих в себя систему управления всеми элементами сети и аварийно-восстановительными работами, а также внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Первый в области «Цифровой РЭС» планируется строить на базе производственного отделения «Южные электрические сети» «Псковэнерго».

Стороны также планируют сотрудничать по вопросам реализации Стратегии развития электросетевого комплекса России и целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса, которые утверждены Правительством РФ, что в свою очередь позитивно скажется на повышении инвестиционной привлекательности региона.

Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник отметил, что соглашение позволит повысить эффективность взаимодействия компании и органов власти с учетом актуального вектора развития отрасли. «Мы благодарны администрации региона за конструктивное сотрудничество. Это очень важно, особенно при формировании взвешенной тарифной политики, учитывающей и интересы потребителей, и необходимость модернизации энергосистемы для обеспечения надежного электроснабжения Псковской области. Псковская область для нас особый регион: здесь самая большая протяженность электросетей — 42 тыс. километров. И таким регионам мы уделяем повышенное внимание. Уверен, вместе с региональными властями мы и дальше будем успешно справляться с поставленными задачами», — подчеркнул он.

Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что синхронизация планов развития региона и электросетевого комплекса расширит доступ потребителей к качественной инфраструктуре и повысит инвестиционную привлекательность Псковской области. «МРСК Северо-Запада — наш давний надежный партнер, с которым мы совместно решаем один из главных вопросов развития нашей области — стабильного электроснабжения. Я благодарен руководству энергокомпании за конструктивное взаимодействие и сегодня этим соглашением мы закрепили наши договоренности и дальше вместе продолжать работу по совершенствованию электросетевого хозяйства Псковской области, что, в конечном итоге, напрямую скажется на повышении качества жизни наших граждан», — сказал Михаил Ведерников.

Отметим, что в 2019 году ПАО «МРСК Северо-Запада» планирует инвестировать в развитие сетей региона 458 млн рублей.

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