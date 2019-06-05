Забег влюбленных пар проведут в Белоруссии

11:17, 07 июня 2019, ПАИ

В Белоруссии 29 июня проведут легкоатлетический забег под названием «Дорога к счастью». Площадкой для его организации станет Могилев, состязания приурочат к дню города.

К участию приглашены влюбленные пары. Есть обязательные требования к их одежде, сообщили Псковскому агентству информации в Могилевском городском исполнительном комитете.

Так, мужчины должны быть в рубашках с галстуком или бабочкой,а обязательными атрибутами дам просят сделать фату и букет.

Бежать парам предлагают по улице Первомайской, протяженность маршрута — 1,2 километра.

Тройка лидеров по преодолению этой дистанции получит ценные призы, еще 300 участников станут обладателями сертификатов.