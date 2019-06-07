РЖД введёт в поездах четыре класса обслуживания

22:48, 07 июня 2019, ПАИ

Четыре класса обслуживания появится в поездах в 2020 году. Пассажиры смогут выбрать бюджет, эконом, комфорт или бизнес, сообщает РИА Новости.

В «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД по пассажирским перевозкам дальнего следования) пояснили, что классы обслуживания будут отличаться набором сервисов и эргономикой пассажирского пространства в поезде.

Отмечается, что в бизнес-класс входит максимальный набор сервисов и поездка в современных вагонах СВ, люкс, вагонах с местами для сидения и комфортными креслами. В комфорт классе пассажиру предложат современные купе и комфортные места для сидения. Экономкласс представлен в плацкартных вагонах последнего поколения и вагонах с местами для сидения с простыми креслами. Бюджетный вариант предполагает поездки с самой минимальной ценой на рынке.

Классность в составах поездов также будет определяться с учетом скорости передвижения и длины маршрута.