Навигатор по детскому отдыху: Чем заняться летом в Псковской области?

17:44, 11 июня 2019, ПАИ

Ура! Каникулы! Три месяца безделья... Стоп, стоп, стоп! Почему сразу безделья? Вместо бесполезного зависания в интернете и ничегонеделания на улице можно провести лето весело и интересно. Псковское агентство информации подготовило список мест, где дети смогут с пользой отдохнуть в компании сверстников, получить новые впечатления и надолго запомнить летние каникулы-2019.

Центр науки и спорта «Без предела»

Чтобы родителям было из чего выбрать, а их чадам было чем заняться, центр науки и спорта «Без предела» в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) открывает целый ряд летних тематических кампусов. Самое главное - не растеряться среди такого разнообразия увлекательных программ.

Кампус «Как всё устроено» для детей 7-10 лет будет работать все лето с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

В программу кампуса входят спортивные игры, научно-познавательные и кулинарные мастер-классы, квесты, посещение бассейна «Spa до неба», игры на свежем воздухе, занимательный английский и многое другое. Для детей предусмотрен обед и полдник в ресторации «Сад Подзноева».

Стоимость и подробное расписание занятий c 17 по 28 июня ищите ЗДЕСЬ.

Кампус скалолазания «Покорители вершин» предназначен для ребят 7-12 лет, мечтающих когда-нибудь покорить настоящую горную вершину. Ну, а пока можно потренироваться в «Простории».

Помимо тренировок на скалодроме ребят ждут кулинарные и научно-познавательные мастер-классы, спортивные игры, посещение бассейна «Spa до неба», экскурсии и другие познавательные развлечения. Для детей предусмотрен второй завтрак и обед в ресторации «Сад Подзноева». Кампус работает в будни с 9:00 до 15:00.

Расписание и стоимость занятий с 17 по 28 июня ищите ЗДЕСЬ.

LEGO-кампус для детей 5-11 лет включает четыре смены: «Движение вверх», «Приключения Робинзона», «Космическое путешествие», «Царство Посейдона».

Для детей предусмотрены интерактивные занятия, посещение скалодрома и верёвочного парка, мастер-классы по робототехнике, игры на свежем воздухе и многое другое. Во время пребывания в кампусе детей накормят обедом в ресторации «Сад Подзноева».

Стоимость и подробное расписание занятий c 3 по 14 июня можно найти ЗДЕСЬ, с 17 по 28 июня – ЗДЕСЬ.

Кампус единоборств работает для ребят в будни с 9:00 до 14:00.

Тренировки по КУДО, посещение киберцентра, панна-футбол, настольные игры и другие интересные занятия ждут ребят в кампусе. Предусмотрен обед в ресторации «Сад Подзноева».

Расписание и стоимость занятий - ЗДЕСЬ.

Во время языковых тематических смен центр «Без предела» приглашает ребят в путешествие по Европе, Англии и Японии. Языковые тематические смены означают гарантированное погружение в языковую среду. Здесь детям расскажут о самых интересных уголках Старого Света, экипируют в поездку «с головы до пят», познакомят с культурой, этикетом, географией, историей и национальной кухней отдельных европейских стран. Для этого предусмотрены специальные кулинарные мастер-классы.

10-14 июня – Европейские каникулы для детей 8 лет.

17-21 июня – Японские каникулы для детей от 9 лет.

24-28 июня – Английские каникулы для детей от 8 лет.

Стоимость и подробное расписание - ЗДЕСЬ.

Тс-с! По секрету только вам: в июне в Пскове начала работать школа чародейства и волшебства «Хогвартс без предела» для ребят старше 11 лет.

Для воспитанников псковского Хогвартса подготовлена уникальная программа с курсом робототехники, интеллектуального программирования, дизайна, графики, печати на 3D-принтере и экологии. Плюс ещё немного магии, спорта, игр и театра.

Ребят ждут четыре классических факультета, а также мастерские, квиддич, бал и, конечно, приключения.

Студенты «Когтеврана» займутся дизайном, иллюстрациями, разработкой макетов для термопечати. Каждый ученик придумает и сам сделает оригинальный принт для своей футболки. «Слизерин» специализируется на естественно-научных опытах, которым не научат ни в одной школе. Студентам «Гриффиндора» расскажут о робототехнике и программировании. Здесь ребята узнают, как оживить вещи. «Пуффендуй» создаст и запрограммирует необычные предметы. Немного магии этим летом не помешает!

Школа работает с 10 по 28 июня с 14:00 до 18:00. Стоимость занятий - 6000 рублей.

В июне начнется кулинарный интенсив «Проще простого» для будущих обладателей звёзд Мишлена. На кухню приглашают ребят с 7 лет, желающих научиться готовить борщ, ленивые голубцы, печь блинчики и капкейки. Каждая часть включает четыре кулинарных занятия.

Супы. 10-13 июня.

Вторые блюда. 17-20 июня.

Десерты. 24-27 июня.

Кухня работает с понедельника по четверг с 11:00 до 12:30. Стоимость занятий одной части - 1200 рублей. Дополнительную информацию ищите здесь: https://vk.com/kulinarnayaschkola.

Подробности обо всех занятиях в центре науки и спорта «Без предела» можно уточнить по телефонам 797-107, 797-007 или в группе «ВКонтакте» https://vk.com/centrbezpredela.

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007

Лето - отличное время для школы! Нет, не той самой, где долгие и утомительные уроки, а для «Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007». Здесь ребят легко и непринуждённо научат быстро читать, красиво писать и считать в уме без калькулятора. Это первый тренинговый центр, направленный на развитие всех интеллектуальных способностей (памяти, речи, внимания, мышления, чтения) у детей и взрослых.



Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007



Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007



Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007



Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007



Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007



Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007



Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007



Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007















Ученики IQ007 участвуют и побеждают в международных олимпиадах. В 2018 году в отборочном туре IQ-BATTLE школы скорочтения IQ007 приняли участие 5 тысяч ребят из Пскова и Великих Лук. Две ученицы заняли первые места на интеллектуальной олимпиаде в Сколково.

Для детей, испытывающих трудности в обучении, предлагается программа «Летний интенсив», после которой ребёнок сможет:

- прочитать весь объём заданной литературы, увеличить словарный запас;

- освоить быстрый счёт в уме на ментальном уровне;

- самостоятельно делать домашние задания в течение учебного года;

- «подтянуться» в скорости чтения и понимания прочитанного;

- расширить кругозор;

- развить зрительную, слуховую и другие виды памяти.

Летний интенсив спецагентов IQ 007 - отличная возможность за короткий срок привить детям любовь к обучению, развить навык быстрого счета и решения арифметических задачи (в том числе в уме), научить детей творчески мыслить и свободно общаться с новыми друзьями, с которыми они познакомятся во время прохождения курса.

Летний интенсив спецагентов IQ 007 - это ещё и замечательная возможность хорошо провести время, выплеснуть накопившуюся энергию, одновременно развить интеллект, увеличить оперативность мышления, улучшить логику, память, внимание



Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 располагается в Пскове на улице Коммунальной, 73 А в ТЦ «Экватор», а также по адресу: Набережная реки Великой, 6. Сайт школы IQ007 - www.iq007.ru. Группа в соцсети «ВКонтакте» - https://vk.com/iq007pskov. Подробности можно узнать по телефонам: 8 (8112) 612-007; 8-999-094-07-07.

«Детский дворик»

Счастливое и полезное лето обеспечено в творческом городском лагере «Детский дворик» на улице Гоголя, 7 Б. Здесь ребёнок отдохнёт, получит новые впечатления и яркие эмоции благодаря тематическим экскурсиям, выставкам, конкурсно-игровым программам, интеллектуальным играм, прогулкам, квестам, кулинарным и творческим мастер-классам, спортивным играм на свежем воздухе.



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



Фото: Творческий городской лагерь "Детский дворик"



















































В течение всего лета в лагере будут работать 13 тематических смен - от науки и математики до искусства и спорта - для детей в возрасте от 5 до 13 лет. Каждый ребенок будет находится в определенном отряде в соответствии с возрастом, за каждым отрядом закреплён педагог-вожатый. По итогу смены каждый сможет принять участие в брейн-рингах, отчётных концертах и мастер-классах. Во время работы лагеря ребят обеспечат трёхразовым питанием: второй завтрак, обед и полдник. Режим работы лагеря с 8.30 до 17:30.

Расписание смен:

- с 10 по 14 июня будет работать смена «Назад в будущее»;

- с 17 по 21 июня - «Вся жизнь - театр»;

- с 24 по 28 июня - «О, спорт, ты - жизнь»;

- с 1 по 5 июля - «Увлекательные открытия»;

- с 8 по 12 июля - «Профессия – мечта»;

- с 22 по 26 июля - «Академия шпионов»;

- с 29 июля по 2 августа - «Юный исследователь»;

- с 5 по 8 августа - «Детское телевидение»;

- с 12 по 16 августа - «Звёздный десант»;

- с 26 по 30 августа - «Фестивальный бум».



Бронирование мест производится по предоплате в 500 рублей за смену. Трёхразовое питание, экскурсии, страховка, материалы для мастер-классов, развлекательно-познавательная программа включены в общую стоимость. Ещё не записались? Нужно срочно это исправить! Успейте забронировать место в любой смене и ваш ребёнок запомнит это лето навсегда!

Также в творческой мастерской «Детский дворик» можно отпраздновать незабываемый День рождения ребёнка (в возрасте 5-13 лет) по системе «всё включено». Шестнадцать увлекательных авторских программ на выбор, профессиональный ведущий, музыкальное сопровождение, кулинарный мастер-класс, праздничный стол с угощениями и тортом для именинника. Всё это сделает праздник незабываемым и позволит не беспокоиться об организационных моментах.



«Детский дворик» располагается в Пскове на улице Гоголя, 7 Б. Получить полное описание смен летнего лагеря, забронировать место, заказать праздничную программу и узнать дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (953) 247-69-26, 607-506. Группа в соцсети «ВКонтакте» - https://vk.com/detskiidvorikpskov.

Сеть магазинов «Планета детства»

И куда же летом без игр и игрушек? Их вы найдёте в сети магазинов «Планета детства». Здесь большой ассортимент товаров для развлечений на свежем воздухе: воздушные змеи, песочные наборы, мыльные пузыри, водяные пистолетики, мячи, скакалки, велосипеды, самокаты и беговелы.

Все родители знают, что игры на воздухе полезны для детского иммунитета. Чем реже ребёнок бывает на улице, тем более «тепличным» будет его организм, а малейшая непогода неизбежно обернётся простудой.

Чем ещё полезны игры на улице?

- они помогают растущему организму полноценно развиваться. Во время игры ребёнок бегает, прыгает, бросает, ловит, догоняет, преодолевает преграды, проползает, скатывается, то есть активно работают все его мышцы, укрепляются связки.

- физическая активность на свежем воздухе является профилактикой детского ожирения, которое из-за малоподвижного образа жизни и пристрастия к вредной пище у современных детей встречается всё чаще.

- пребывание ребёнка на улице в солнечные дни способствует выработке витамина D. Он синтезируется при участии ультрафиолета и отвечает за рост крепких костей и зубов.

- время, проведённое в играх на воздухе, способствует нормализации сна и хорошему аппетиту, что особенно актуально для «малоежек».

- игры на улице помогают социализации - дети учатся объединяться в команды и взаимодействовать, знакомятся, общаются, помогают друг другу в нужный момент. В командных и сюжетно-ролевых играх ребенок учится сочувствию, взаимопомощи, ответственности, здоровому соперничеству, лидерству, учится правильно проигрывать. Всё это необходимо для гармоничного развития маленькой личности.

А что делать, если за окном дождь ина улицу не выйти? Не беда! Опытные продавцы-консультанты сети магазинов «Планета детства» помогут в выбрать развивающие настольные игры.

Например, головоломки SmartGames – отличный инструмент для развития самостоятельности, логики и умения преодолевать трудности. Эти головоломки увлекательны и рассчитаны на одного игрока. В большом ассортименте также представлены настольные игры-ходилки, лото, домино, шахматы, шашки, игрушки для сюжетно-ролевых игр.

Компактные игры подойдут для путешествий и помогут погрузиться в творческую атмосферу. Они также способствуют развитию внимания, фантазии, эстетического восприятия, тренируют усидчивость и пространственное мышление. Такие игры помогут скоротать время в пути, провести его весело и с пользой.

Хотите развить и порадовать своего ребёнка? Тогда вам в магазин «Планета детства». Его отделы можно найти в ТРК «Акваполис» на улице Кузбасской дивизии, 19, 2-й этаж; телефон 8 (911) 699-70-70 и на улице Яна Фабрициуса, 5 А, телефоны: 73-53-53, 75-20-32.

Группа «Планеты детства» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/planetadetstva60.

Сеть отделов «Рукоделие»

Сеть отделов «Рукоделие» в Пскове познакомит ваших детей с современным творчеством, которое поможет воплотить самые смелые задумки и идеи. Здесь можно приобрести всё для декупажа, скрапбукинга, вязания, валяния игрушек.



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



































На витринах представлены всевозможные пуговички, кружева, бисер, бусины и стразы всех расцветок и форм, ленты и нашивки, заготовки для вышивок и расходные материалы, например, клей и краски. Всё это поможет вам и вашим детям с пользой провести время, порадовать себя и родных. Хотите развить в ребёнке творческие способности и вместе сделать что-то своими руками? Тогда вам в «Рукоделие».

Адреса магазинов:

- гипермаркет «Империал», улица Коммунальная, 41, 2-й этаж, телефон 8 (900) 998 22 01;

- улица Юбилейная, 36, телефон 20-16-63;

- Рижский проспект, 16, телефон 8 (953) 247-22-13;

- ТД «Тимохин», Рижский проспект, 9, телефон 8 (900) 998 21 99.

В любом магазине можно получить консультацию или позвонить и узнать о наличии товара. «Рукоделие» представлено в соцсетях «ВКонтакте»: https://vk.com/rucodeliepskov и «Инстаграме»: www.instagram.com/rucodelie_pskov.

Пушкинский заповедник

Увлекательные летние программы для детей и родителей подготовил и Пушкинский заповедник.

Программа для выпускников «Встречи на лиловом Парнасе». Заповедник приглашает выпускников школ провести последний звонок, выпускной вечер или встречу в одной из усадеб. Подобно молодому Пушкину, который «вышед из лицея, почти тотчас уехал в псковскую деревню», выпускники проведут незабываемое время в старинных парках, интерьерах усадеб или в русской деревне пушкинской поры.

В программу входит:

- участие в салоне-гостиной музея-усадьбы «Тригорское»*, где под звуки музыки пушкинского времени выпускники разучат несколько танцевальных «па», поиграют в фанты, познакомятся с символикой и языком цветов;

- фотосессия в интерьерах и экстерьерах музея*;

- мастер-класс по изготовлению сувенира на удачу или написания писем в «будущее» гусиным пером, чернилами с использованием письмовника и других предметов пушкинской эпохи;

- народные подвижные игры пушкинского времени;

- катание на лошади.

Стоимость программы на одного человека составляет 400 рублей. Принимаются группы от 10 до 20 человек.

По желанию участников возможно организовать торжественную церемонию в зимнем саду Научно-культурного центра. Речь идёт о вручении дипломов, поздравлении учеников, учителей, родителей, видеопрезентации о школьной жизни. Предоставление административно-хозяйственой услуги (фойе Большого зала) — 1250 рублей в час.

* Организаторы могут перенести проведение программы на другую территорию музея



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник





Патриотический тур. Михайловское, Тригорское, Пушкинские Горы — через эти места проходила немецкая линия обороны «Пантера». Леса, парки и усадьбы были превращены в сильнейшую оборонительную преграду. Несмотря на усилия захватчиков, она была прорвана. Теперь рвы и блиндажи поросли деревьями, но в музейных лесах и парках до сих пор сохранились следы военных лет. Посетителям пушкинским мест предлагают принять участие в программе «Вспоминая войну».

В программу входит:

- лекция «Линия обороны Пантеры в Михайловском» (40-50 минут);

- баннерная выставка «Эхо войны»;

- прогулка-экскурсия «По следам линии «Пантера» (1,5 часа).

Цена билета — 250 рублей, детский билет стоит 150 рублей. Программа проводится на территории музейного комплекса Бугрово.

Тур «Псковская народная культура». В Псковском крае не было промыслов с громким именем, но народная культура отразилась в каждом здешнем ремесле. В наше время через возрождение старинных ремёсел идёт процесс возвращения к истокам. Прикоснуться к истории края, узнать как работает водяная мельница, поучаствовать в народных праздниках и сделать себе подарок-оберег на память можно в туре под названием «Псковская народная культура».

Участников тура ждёт тематическая экскурсия «Минувшее проходит предо мною...» по городищам Савкино, Воронич и сельскому кладбищу деревни Воронич. Стоимость экскурсии - 2000 рублей, продолжительность - 2,5 часа.

Также можно заказать экскурсию по «Пушкинской деревне» и мельнице-музею в Бугрово. Стоимость билета для взрослых - 250 рублей, для детей - 150 рублей. Продолжительность - 1,5 часа.

Мастер-классы в Центре творческих программ в Бугрово подойдут тем, кто обожает мастерить что-то своими руками. Взамен квиллингу и скрапбукингу здесь предлагают прядение нити на веретене и прялке «Самопряхе»; ручное ткачество с изготовлением крестьянского пояса на бердечке и дощечках; валяние войлока сырым способом; украшение ткани старинным способом «Верховая набойка»; изготовление традиционной тряпичной куклы; плетение игрушек из трав.

Стоимость мастер-классов – 150 рублей с человека. Продолжительность одного мастер-класса – 40 минут.

По предварительной записи можно принять участие в фольклорной программе «Деревенский Пушкин» или «Праздники народного календаря».



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник









Специальные предложения для детских групп. Персонально для детей в Пушкинском заповеднике составили большую развлекательно-познавательную программу, включающую экскурсии, игры, мастер- классы. Наполняемость программы может варьироваться в зависимости от времени пребывания в Пушкинском заповеднике и пожеланий заказчика.

- Экскурсия «Что за прелесть эти сказки!..» Тематическая экскурсия по музею-усадьбе «Михайловское» и Святогорскому монастырю. Экскурсия ориентирована на учащихся 1-6 классов. Стоимость 2500 рублей на 10 человек. Продолжительность экскурсии - 2,5-3 часа.

- Мастер-классы в Центре творческих музейных программ в Бугрово по программе «Народная культура». Стоимость мастер-класса – 150 рублей с человека. Продолжительность одного мастер-класса – 40 минут.

- Мастер-класс на художественной выставке «Язык графики» предполагает собственноручное изготовление линогравюры на офортном станке.

Продолжительность одного мастер-класса – 40 минут. Стоимость - 300 рублей с человека.

- Урок письма в классе русской письменности и словесности. Здесь ребят познакомят с традициями эпистолярного жанра, письменными принадлежностями пушкинского времени и помогут написать письмо с помощью пера и чернил.

Продолжительность одного урока – 40 минут. Стоимость мастер-класса – 150 рублей с человека.

- Экскурсия по мельнице-музею в Бугрово. Стоимость - 150 рублей с человека.

- Интерактивная игра «Сундучок». Стоимость игры - 1000 рублей. Участвовать могут группы до 20 человек.

- Кукольный спектакль в доме мельника. Взрослый билет - 200 рублей, детский билет - 100 рублей.



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник





* Можно включить в программу посещение «Зоограда» в деревне Подборье (150 рублей с человека) или пасеки в Пушкинских Горах.

Программа рассчитана на 2-3 дня.

Сайт Пушкинского заповедника - http://pushkin.ellink.ru.

Арт-студия «Рыжий кот»

Ваш ребёнок тянется к краскам и кисточкам? Обожает рисовать акварелью или маслом? Организуйте ему самые настоящие арт-каникулы в арт-студии «Рыжий кот». Сюда приглашают детей с 6 лет на короткие творческие смены с июня по август. Ребёнку гарантировано море общения, хорошего настроения, новые знания, умения и друзья.

Лагерь при студии работает четыре дня в неделю: понедельник, среда, пятница, воскресенье с 11:00 до 14:00. Всё это время ребята в группах до шести человек будут посещать творческие мастер-классы, игры, развлечения и прогулки. В перерыве детей угостят чаем с печеньем и фруктами.

В студии «Рыжий кот» можно приобрести абонемент со скидкой на все дни, либо записать ребенка на конкретный день. Запись производится по ссылке: https://vk.com/topic-149308881_38347107.

Кроме творческого летнего лагеря в студии «Рыжий кот» работает изостудия для детей 4-11 лет.

Изостудия по вторникам:

14:30-16:00 «Оригами и лепка»;

16:30 - 18:00 «Изо» для детей 7-11 лет;

18:30 - 19:30 «Изо» для дошкольников 4-6 лет.

Изостудия по субботам:

12:00-13:00 занятия для детей 4-6 лет;

13:30-15:00 занятия для детей 7-11 лет.

Академический рисунок для детей по средам в 14:30.

В студии также организуют творческие мастер-классы для детей и взрослых: «Живопись пастелью» (6+), «Акварельный скетч» (8+), «Основы акварели» (12+), «Картина маслом» (12+).

Студия «Рыжий кот» располагается в Пскове по адресу: Ольгинская набережная, 5 А. Телефон 8 (906) 222-85-75. Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/artstudio60 и страничка в «Инстаграме»: https://www.instagram.com/ryizhiy_kot_pskov.

Детский клуб «Играй и развивайся»

В интерактивном детском клубе «Играй и развивайся» тоже ждут новых друзей. Для активных и любознательных детей от 1,5 до 6 лет здесь подготовили насыщенную и увлекательную программу: «Чудеса интерактивной песочницы»; музыкально-ритмические игры, упражнения,танцы и песни; развивающие игры с использованием интерактивного оборудования; кукольные спектакли; сказочные игры и эксперименты; театрализованные представления с участием детей; работа с бумагой, картоном, бросовым материалом и пластилином; чаепитие.



Фото: Детский клуб "Играй и развивайся"



Фото: Детский клуб "Играй и развивайся"



Фото: Детский клуб "Играй и развивайся"



Фото: Детский клуб "Играй и развивайся"



Фото: Детский клуб "Играй и развивайся"



Фото: Детский клуб "Играй и развивайся"



Фото: Детский клуб "Играй и развивайся"



Фото: Детский клуб "Играй и развивайся"



Фото: Детский клуб "Играй и развивайся"



Фото: Детский клуб "Играй и развивайся"



















Забавные и необычные задания, которые предлагают детям в клубе, помогут развить мелкую моторику, фантазию, творческие способности и смелость. К тому же родители смогут посвятить время своим делам, пока ребёнок увлеченно мастерит и занимается.

Теперь немного подробнее о «Чудесах интерактивной песочницы». Это обучающий комплекс песочной терапии, который расширяет границы и возможности классического метода обучения. Комплекс позволяет полностью моделировать песочное пространство и создавать ту картинку, которую хочется. Таким образом, дети погружаются в новый и увлекательный мир, где проявляется их фантазия.

Перенос традиционных педагогических занятий в интерактивную песочницу даёт больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. Занятия в песочнице подойдут для детей с двух лет.

Преимущества интерактивной песочницы:

- необычная подача информации;

- у ребёнка формируется потребность, узнавать что-то новое, экспериментировать и работать самостоятельно;

- в песочнице активно развивается тактильная чувствительность, а также речь и моторика;

- более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление);

- снимается эмоциональное и мышечное напряжение;

- песочница подходит и для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- занятия проводит опытный педагог-психолог;

- одновременно занимается группа из пяти детей.

В клубе также действует мини-сад с 1,5 лет, группа «Вместе с мамой с 1 года», группа выходного дня, творческая мастерская, проходят занятия с использованием интерактивных комплексов, работает группа «Говоруша», «Хочу всё знать», здесь также организуют уроки с логопедом.

Хотите удивить своего ребёнка? Подарите ему интерактивный день рождения в детском клубе «Играй и развивайся». Именинника и его гостей ожидает увлекательная программа с использованием интерактивного оборудования. Для каждого праздника составляется индивидуальная программа с учётом пожеланий родителей и интересов детей. Аренда зала в выходные дни - 700 рублей в час.

Интерактивный детский клуб «Играй и развивайся» находится в Пскове по адресу: улица Михайловская, 1. Запись производится по телефону 8 (911) 881-60-30. Клуб готов принять ребят с понедельника по пятницу с 9:30 до 13:30. Группа клуба «ВКонтакте» - https://vk.com/smartchildclub.