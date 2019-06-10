Купить билеты на ЧЕ-2020 по футболу россияне смогут только на официальном сайте турнира

16:32, 10 июня 2019, ПАИ

Купить билеты на чемпионат Европы по футболу 2020 года все желающие смогут только через официальный сайт турнира. Отдельных пунктов продажи не будет ни в одной стране, в том числе и в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской части оргкомитета.

В пресс-службе отметили, что приём заявок на приобретение билетов продлится с 12 июня по 12 июля, а купить билеты на матчи европейского футбольного турнира можно будет из любой точки мира. Все билеты будет электронными, их будут доставлять через специальное билетное приложение УЕФА для мобильных устройств.

Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, где пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.