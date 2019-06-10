По 15 лет тюрьмы грозит двум псковичам за сбыт наркотиков

16:08, 10 июня 2019, ПАИ

В Псковской области безработные местные жители 22 и 24 лет предстанут перед судом за незаконный сбыт наркотиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, в ходе расследования уголовного дела установлен 41 эпизод противоправной деятельности обвиняемых. За эти преступления каждому из обвиняемых грозит до 15 лет лишения свободы.

Установлено, что они получали от неустановленного лица крупные партии наркотика - метилэфедрона. После этого мужчины делали «закладки» для наркозависимых. Те, в свою очередь, забирали наркотики и перечисляли молодым людям через Интернет деньги в виде криптовалюты.

В настоящее время уголовное дело возбужденное в отношении псковичей по пунктам «а, б» части 3 статьи 228.1 УК Российской Федерации направлено для рассмотрения в суд.