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Экономика

Потребительская уверенность россиян уменьшилась вдвое

В I квартале 2019 года потребительская уверенность россиян уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Больше всего ожидания снизились среди молодежи в возрасте до 30 лет — в 5,5 раза.

Также зафиксировано ухудшение настроения жителей страны в части собственного благополучия. Эксперты считают, что на это повлияли пенсионная реформа и налоговые изменения, удорожание кредитов и снижение курса рубля. При этом, по данным аналитиков, пик неуверенности пройден, настроения «оттолкнулись от дна» и могут показать рост к концу года при отсутствии новых потрясений.

Индекс потребительской уверенности — экономический индикатор, который базируется на опросах граждан и отражает оценку населением общего состояния экономики. Показатель измеряется в пунктах и демонстрирует ожидания граждан по изменению своего положения в будущем. Речь о том, насколько люди уверены в завтрашнем дне, стабильности своих доходов, готовы ли делать покупки.  

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