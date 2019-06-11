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Спорт

Псковский курсант завоевал бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Дарья Кузьмина завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях на призы Вооруженных сил РФ по дзюдо, посвященных памяти пятерых армейцев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, состязания прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 150 участников. Дарья Кузьмина соревновалась в весовой категории до 70 кг.

Это ежегодные соревнования, которые проводят в целях повышения спортивного мастерства, популяризации дзюдо в России, Санкт-Петербурге и в Северо-Западном федеральном округе. Организатором спортивного мероприятия выступают комитет по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга, ОРОО «Федерация дзюдо России».

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