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Экономика

В Псковской области прогнозируются высокие темпы роста реальной зарплаты

В Псковской области прогнозируются высокие темпы роста реальной зарплаты. Как сообщает «Российская газета», рост может составить до 5%.

В рамках прогнозов реальная зарплата увеличится в Ленинградской и Московской областях (7,1% и 4,5% соответственно), в Приморском крае (6,5%), Дагестане (5,6%), Карелии (5,4%), Севастополе (4,7%), Кабардино-Балкарии, Якутии и Крыму (4,5%, 4,4% и 4,3% соответственно).

По стране реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3%.

Наиболее заметный экономический подъём ожидается в Крыму и Севастополе, Амурской области, Ленинградской области, Забайкалье, Чечне, Приморье, в Северной Осетии, Якутии и в Самарской области.

 

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