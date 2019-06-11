Кто загрязняет реку Великую: ПАИ-live с главным санитарным врачом Псковской области
11 июня гостем проекта ПАИ-live стал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. Во время прямой видеотрансляции из редакции Псковского агентства информации руководитель регионального управления Роспотребнадзора рассказал, почему санитарные службы ежегодно фиксируют превышение загрязнения воды в реке Великой возле пляжа в Пскове, подсчитал количество отравлений речной водой, объяснил, кто в этом виноват.
В разгар лета главный саниртарный врач назвал признаки некачественного мороженого, объяснил, в каких случаях лучше отказаться от его покупки, рассказал о нарушениях, которые каждый сезон происходят в летних лагерях, призвал пользоваться «авоськами» и констатировал, что отравиться жидкостью для чистки труб, как Бари Алибасов, легко может каждый житель Псковской области.