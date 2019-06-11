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Экономика

Доходы бюджета Великих Лук выросли по сравнению с прошлым годом

Доходы бюджета Великих Лук за май составили 222 млн рублей, что на 88,7 млн рублей больше показателей за аналогичный период предыдущего года. Об этом доложила на общегородском совещании 11 июня исполняющая обязанности заместителя главы администрации города, начальник финансового управления Наталья Дмитриева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Наталья Дмитриева. Фото: Александр Воробьев

Наталья Дмитриева отметила, что поступления собственных доходных источников составили 64,2 млн рублей и увеличились к уровню прошлого года на 0,4 млн рублей или 0,6%. Глава администрации Великих Лук также сообщила, что за прошедших пять месяцев в бюджет поступили доходы в объеме 346,2 млн рублей. Расходы составили 784,2 млн рублей или 29 % от годового плана.

Исполняющий обязанности начальника межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Виктор Федотов рассказал, что в течение пяти месяцев поступления налогов и сборов с учетом страховых взносов составили 3 млрд 750,3 млн рублей. Он отметил, что от налогоплательщиков Великих Лук за май поступило 651,8 млн рублей, из них в федеральный бюджет – 123,2 млн рублей, в бюджет области – 198,7 млн рублей, поступление страховых взносов составило 275,8 млн рублей, в бюджет города перечислено 54,1 млн рублей. Задолженность по налогам, зачисляемым в бюджет города, по состоянию на 1 июня текущего года составила 36,8 млн рублей.  

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