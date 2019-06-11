Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области призывает детей соблюдать ПДД

22:31, 11 июня 2019, ПАИ

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова призывает детей соблюдать правила дорожного движения. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, после того, как в Пскове произошло очередное ДТП с участием пешехода-ребёнка.

Наталия Соколова отметила, что у школы №25 была сбита 12-летняя девочка, которая двигалась по пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись, да ещё и в наушниках. На место происшествия уполномоченный по правам ребенка в регионе прибыла практически одновременно с врачами скорой помощи, сотрудниками МЧС И ГИБДД.

По словам, Наталии Соколовой, девочка отделалась лёгким испугом и получила незначительные травмы – ссадины и синяки. В связи с этим уполномоченный по правам ребенка в Псковской области призывает родителей напоминать своим детям каждый день о безопасности на дорогах.