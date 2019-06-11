В Великих Луках выбрали победителей одного из самых зрелищных событий встречи воздухоплавателей

09:21, 12 июня 2019, ПАИ

Состоялось торжественное вручение приза победителям одного из самых зрелищных событий 24-й Международной встречи воздухоплавателей, которая проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня. По решению спонсора соревнования, за победу в «кей-граб» Роман Баута и Сергей Чиненов получат по 100 000 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре встречи.

Сергей Чиненов рассказал, что это его первая победа в «кей-грабе». «На самом деле, это не так-то просто попасть в цель, нужно быть очень внимательным. Мне помогла удача, ветер и то, что я следил за движением соперников», - поделился он.

Аэронавтам предстояло пролететь над водной гладью реки Ловати так, чтобы с высоты попасть маркером в небольшую корзину в катамаране.

Всего на встречу прибыли порядка 50 воздухоплавателей. На участие в Чемпионате России заявились 35 спортсменов, еще порядка 15 аэронавтов будут выступать в фиесте.