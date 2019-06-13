Продажу алкоголя и табака могут перенести в специальные магазины

08:41, 13 июня 2019, ПАИ

В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, куда будет запрещен вход несовершеннолетним. Как сообщает газета «Известия», такую идею поддержало Министерство здравоохранения.

В январе в Госдуму был внесен законопроект о введении дополнительных ограничений для торговли алкоголем и табачными изделиями. Авторы поправок предлагают запретить продажу спиртного и сигарет в обычных магазинах и перенести их реализацию в специализированную розницу. Минздрав подготовил проект официального отзыва правительства на данный депутатский законопроект и поддержал дополнительные ограничения.

ФАС и Минэкономразвития документ не одобрили. В ведомствах уверены, что появление таких магазинов может привести к закрытию части торговых точек.

По мнению экспертов, шаговая доступность точек продажи табака и алкоголя повышает их потребление.