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Экономика

Продажу алкоголя и табака могут перенести в специальные магазины

В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, куда будет запрещен вход несовершеннолетним. Как сообщает газета «Известия», такую идею поддержало Министерство здравоохранения.

В январе в Госдуму был внесен законопроект о введении дополнительных ограничений для торговли алкоголем и табачными изделиями. Авторы поправок предлагают запретить продажу спиртного и сигарет в обычных магазинах и перенести их реализацию в специализированную розницу. Минздрав подготовил проект официального отзыва правительства на данный депутатский законопроект и поддержал дополнительные ограничения.  

ФАС и Минэкономразвития документ не одобрили. В ведомствах уверены, что появление таких магазинов может привести к закрытию части торговых точек.

По мнению экспертов, шаговая доступность точек продажи табака и алкоголя повышает их потребление.

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