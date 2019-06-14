Нарушения выявлены на вертолетной площадке в Псковской больнице

11:02, 14 июня 2019, ПАИ

На вертолетной площадке в Псковской областной клинической больнице выявлены нарушения. Их обнаружила в ходе проверки Псковская транспортная прокуратура, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В частности, сотрудники надзорного ведомства установили, что имеющаеся на территории больницы посадочная площадка для воздушного судна - вертолета Ансат - не была оборудована ветроуказателем. Кроме того, в зоне безопасности площадки находилось ограждение.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура внесла в адрес главного врача больницы представление. По результатам его рассмотрения нарушения были устранены.